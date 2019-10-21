Магомедшарипов – о бое Емельяненко и Кокляева: Это шоу, спорта в этом очень мало Встреча по правилам бокса пройдет 29 ноября в Москве.

Российский боец UFC Забит Магомедшарипов высказался о грядущем поединке Александра Емельяненко и Михаила Кокляева. Последний не является бойцом ММА или боксером. Он занимается тяжелой атлетикой.

«Нет, не думаю, что я согласился бы на такое. Все понимают, что это только шоу, спорта в этом очень мало.

Я могу понять тех, кто хочет на это посмотреть. Извечный спор, кто сильнее: качок или боксер. Да и Александр с Михаилом активно продвигают свой бой. Но сам я вряд ли бы принимал участие в подобном мероприятии», – цитирует россиянина Lenta.ru.

Ранее сообщалось, что за этот бой Емельяненко получит 160 тысяч долларов. Гонорар Кокляева – в два раза меньше.