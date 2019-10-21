Алексей Кунченко: Никто не может ничего поделать с Хабибом

Российский боец смешанного стиля Алексей Кунченко высоко оценил выступление чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
«Хабиб в очередной раз защитил чемпионский пояс UFC. Что он еще должен доказать? Причем все бои он выигрывает досрочно, в том числе с Конором Макгрегором. Тот же Порье готовился столько времени, а Нурмагомедов его просто снес. Никто не может с ним ничего поделать», – цитирует Кунченко RT.
На данный момент 31-летний Нурмагомедов провел 28 боев и одержал 28 побед, при чем 12 из них – в UFC.
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