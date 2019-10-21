Алексей Кунченко: UFC не так часто будет проводить турниры в России

Российский боец UFC Алексей Кунченко объяснил, с чем связано малое количество турниров организации в России. По его словам, всему виной часовой пояс, который не дает возможности посмотреть шоу жителям США.
«В России UFC все же не так часто будет проводить турниры, поскольку они собирают не слишком много зрителей по ту сторону океана. Когда у нас вечер, там ночь, и все спят, пока мы деремся», – цитирует бойца RT.
9 ноября в Москве состоится третий турнир UFC, где в главном поединке вечера выступит россиянин Александр Волков. Ему предстоит бой против бразильца Джуниора дос Сантоса.
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