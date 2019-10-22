Соперник Волкова по турниру UFC в Москве снялся с поединка Об этом сообщили в команде российского бойца.

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9 ноября в Москве состоится турнир UFC, где главным событием вечера должен был стать бой между Александром Волковым и бразильцем Джуниором дос Сантосом.

«Дос Сантос снялся с боя из-за проблем со здоровьем», – цитирует ТАСС представителя команды Волкова.

Также он отметил, что россиянин обратился с просьбой к руководству лиги организовать бой против американца Деррика Льюиса, которому он проиграл нокаутом в крайнем поединке.