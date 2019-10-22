Минаков сообщил об отмене боя с Айялой

Экс-чемпион Bellator Виталий Минаков не сможет выступить на турнире организации, который пройдет в США. По словам россиянина, ему отказали в получении визы. Таким образом, 34-летний боец снялся с боя против американца Хави Айялы.
«Друзья, судя по всему, мой поединок с Хави Айялой 26 октября не состоится. На сегодняшний день мне не одобрена виза в США. О причинах можно только догадываться», – сообщил Минаков.
На данный момент россиянин одержал 22 победы и потерпел одно поражение. Ранее он владел чемпионским поясом в Fight Nights.
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