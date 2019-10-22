У дос Сантоса обнаружили инфекцию. Он находится в больнице - Советский спорт
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22 октября 2019 16:51ММАГичунцев Артур

У дос Сантоса обнаружили инфекцию. Он находится в больнице

Ранее 35-летний бразилец снялся с поединка против Александра Волкова.

Боец UFC Джуниор дос Сантос не сможет выступить на турнире в Москве, который пройдет 9 ноября.

Спортсмен снялся с поединка против россиянина Александра Волкова из-за проблем со здоровьем. Как сообщает MMA Fighting, дос Сантос находится в больнице из-за инфекции в ноге. Он уже получил помощь от врачей и проходит курс реабилитации.

Ранее сообщалось, что Волков отправил запрос руководству UFC об организации реванша с американцем Дерриком Льюисом, которому проиграл нокаутом в октябре 2018 года.

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