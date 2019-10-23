Харди стал соперником Волкова на турнире UFC в Москве Американец заменил бразильца Дос Сантоса.

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Американский боец Грег Харди заменил бразильца Джуниора Дос Сантоса и стал соперником Александра Волкова на турнире UFC в Москве.

Ранее сообщалось, что новым соперником 30-летнего российского бойца может стать камерунец Франсис Нганну, однако в итоге с Волковым подерется 31-летний американец.

На счету Харди пять побед при одном поражении в ММА. 18 октября он одержал победу над Беном Сосоли, однако позже результат боя аннулировали, поскольку в перерыве между раундами Харди использовал ингалятор.

Отметим, что теперь бой Волкова не будет главным событием турнира в Москве. Организаторы поставили главным поединок Забита Магомедшарипова и Келвина Каттара.

Турнир UFC Fight Night 163 пройдет 9 ноября на «ЦСКА Арене» в Москве.