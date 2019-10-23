Нурмагомедов посетил матч «Галатасарай» – «Реал» - Советский спорт
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23 октября 2019 11:40ММАЛипкин Антон

Нурмагомедов посетил матч «Галатасарай» – «Реал»

Российский боец побывал в Стамбуле.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов посетил Стамбул, где побывал на матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Галатасарай» – «Реал» (0:1) на стадионе «Али Сами Йен».

«Удивительный лигочемпионский вечер в Стамбуле», – написал 31-летний российский боец в инстаграме.

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It was amazing @championsleague night in Istanbul. @galatasaray vs @realmadrid

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

Напомним, благодаря голу немца Тони Крооса «Реал» одержал свою первую в турнире победу и поднялся на второе место в группе A.

Ранее Нурмагомедов заявлял, что «Реал» является одним из любимых его клубов.

Отметим, что перед этим Нурмагомедов встретился в Турции с популярным поваром Бураком Оздемиром.

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