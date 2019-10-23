Нурмагомедов посетил матч «Галатасарай» – «Реал» Российский боец побывал в Стамбуле.

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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов посетил Стамбул, где побывал на матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Галатасарай» – «Реал» (0:1) на стадионе «Али Сами Йен».

«Удивительный лигочемпионский вечер в Стамбуле», – написал 31-летний российский боец в инстаграме.

Напомним, благодаря голу немца Тони Крооса «Реал» одержал свою первую в турнире победу и поднялся на второе место в группе A.

Ранее Нурмагомедов заявлял, что «Реал» является одним из любимых его клубов.

Отметим, что перед этим Нурмагомедов встретился в Турции с популярным поваром Бураком Оздемиром.