Экс-чемпион Bellator Минаков рассказал, в чем отличие ММА в Америке и в России Накануне он сообщил, что не смог получить визу и пропустит турнир, намеченный на 26 октября в США.

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Российский боец Bellator Виталий Минаков объяснил, в чем разница между российскими и американскими лигами ММА.

«Индустрия ММА в Америке и в России – две разные планеты. Принципиальное различие в том, что в Америке организация боев – это бизнес, который действительно приносит прибыль. В нашей стране несколько другая ситуация: российский рынок ММА только пытается выйти на рентабельный уровень.

В Америке на чем зарабатывают бойцовские организации? На pay-per-view, на атрибутике и так далее. Я думаю, что у нас пока рано говорить о том, чтобы делать платные трансляции: никто у нас сегодня не заплатит деньги за то, чтобы посмотреть бои, чтобы вообще посмотреть какой-нибудь спорт. Поэтому пока наши организации зарабатывать деньги, как это делают американские, не могут.

Возьмем UFC – идеальный пример прибыльной бойцовой организации. В Америке, конечно, есть другие организации – Bellator, PFL, есть и более мелкие организации, у которых не получается зарабатывать столько, сколько UFC. Это уже машина с именем, она уже очень давно на этом рынке, и сложно создать что-то похожее. И, хотя все промоушены пытаются достичь уровня рентабельности, пока это смогла воплотить только UFC. Остальные, если говорить о прибыли, пока плавают намного ниже», – цитирует Минакова «Рейтинг Букмекеров».