Бой с участием Магомедшарипова возглавит турнир UFC в Москве Ранее в главном поединке должен был выступить Александр Волков.

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Российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов выступит в главном бою турнира UFC, который пройдет 9 ноября в Москве. Такое решение приняли в руководстве лиги.

Ранее сообщалось, что в главном поединке вечера должен был выступить другой представитель России – Александр Волков, однако, его соперник – Джуниор дос Сантос (Бразилия) оказался в больнице. Его место занял американец Грег Харди.

Добавим, что Забит Магомедшарипов сразится в Москве с американцем Кэлвином Каттаром.