Макгрегор рассказал о своих ошибках в бою с Нурмагомедовым

Ирландец Конор Макгрегор на пресс-конференции в Киеве вспомнил о поединке с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.
«Думаю, мы переоценили его борьбу и недооценили его ударку. Будем устранять. Если состоится реванш, то в борьбе я буду нападать. Мы были в клинче, и я начинал его побеждать, но было уже поздно. Кроме того, я был недостаточно предан делу. Не позаботился о своих травмах. Мы можем улучшить многое к моменту реванша», – приводит слова Макгрегора Sport24.ru.
Ранее ирландец попросил руководство лиги организовать реванш с Нурмагомедовым в Москве. Завтра, 24 октября он даст пресс-конференцию в столице России. Ожидается, что Макгрегор объявит имя следующего соперника.
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