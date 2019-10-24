Источник: Ян проведет следующий бой против Фейбера - Советский спорт
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24 октября 2019 06:49ММАГичунцев Артур

Источник: Ян проведет следующий бой против Фейбера

Такой информацией располагает журналист ESPN Бретт Окамото.

Российский боец смешанного стиля Петр Ян вернется в октагон 14 декабря. В этот день ему предстоит поединок на турнире UFC 245, который пройдет в Лас-Вегасе (США).

Согласно источнику, его соперником станет 40-летний американец Юрайя Фейбер, в активе которого 45 боев и 35 побед. Что касается самого Яна, то в UFC он провел 5 боев и одержал 5 побед.

Добавим, что на этом турнире состоятся три титульных поединка: Камару Усман – Колби Ковингтон, Макс Холлоуэй – Алекс Волкановски и Аманда Нуньес – Жермен де Рандами.

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