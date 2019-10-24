Ян подтвердил бой против Фейбера Об этом уроженец Красноярского края сообщил в соцсети.

Российский боец UFC Петр Ян прокомментировал слухи о возможном поединке против американца Юрайя Фейбера. Судя по его заявлению, бой уже подтвержден официально и пройдет 14 декабря на турнире в Лас-Вегасе.

«Друзья вот и официально объявлен мой бой на 14 декабря Лас-Вегасе! Отличный вызов. Юрайя висит в зале славы за свою историю карьеры. Спасибо моей команде, моим менеджерам за проделанную работу», – написал 26-летний Ян на своей странице в Instagram.

В активе 40-летнего американца 45 боев и 35 побед. Что касается россиянина, то в UFC он провел 5 боев и одержал 5 побед.