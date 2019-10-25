Легенда UFC Кутюр госпитализирован из-за сердечного приступа - Советский спорт
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25 октября 2019 12:32ММАЛипкин Антон

Легенда UFC Кутюр госпитализирован из-за сердечного приступа

Врачи говорят, что его скоро выпишут.

Бывший боец UFC Рэнди Кутюр попал в больницу Лос-Анджелеса после того, как ему стало плохо на тренировке.

В настоящее время 56-летний американец находится в отделении интенсивной терапии. Врачи считают, что шансы на полное восстановление после приступа есть, и в скором времени бойца выпишут.

«Мы находимся в больнице на обследовании, – сказала подруга Кутюра Минди Робинсон. – Восстановление проходит хорошо».

Кутюр завершил карьеру в апреле 2011 года, а сейчас работает комментатором на турнирах PFL.

За свою карьеру в MMA Кутюр провел 30 боев, в которых одержал 19 побед при 11 поражениях.

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