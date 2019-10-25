Владимир Минеев: Лобов - черт, если позволяет Макгрегору такое говорить Ирландец провел пресс-конференцию в Москве.

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Боец ММА Владимир Минеев высказался о пресс-конференции бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора.

«В ходе этой пресс-конференции он нелестно высказался об одном братском народе и республике, в которой лично я провожу очень много времени, живу и тренируюсь. Все люди, которые находились в тот момент в зале и аплодировали – конченые черти.

Его друг Артем Лобов, который выходит под флагом России, – конченый черт, если позволяет ему так говорить.

Знаете, почему он остался безнаказанным? Потому что ни один мужчина туда не пришел чисто из солидарности к Хабибу (Нурмагомедову). А те, кто пришли и пытались высказать свое недовольство, им просто не дали этого сделать, потому что его охраняли. Но вы знаете, где его найти, если что», – сказал Минеев на видео, опубликованном в инстаграме.

Напомним, во время общения с журналистами 31-летний Макгрегор нелестно высказался о чемпионе UFC Хабибе Нурмагомедове и дагестанском народе.