Макдональд проиграл Лиме и лишился пояса чемпиона Bellator В ночь на 27 октября в Анкасвилле (США) прошел турнир Bellator 232, главным событием которого стал поединок между чемпионом в полусреднем весе канадцем Рори Макдональдом и бразильцем Дугласом Лимой.

Новости СМИ2 Бой продлился все пять раундов и завершился победой бразильца единогласным решением судей - 49:46, 50:45,50:45. После этой поединка на счету 31-летнего Лимы стало 32 победы при семи поражениях. Для 30-летнего канадца это поражение стало шестым в спортивной карьере.