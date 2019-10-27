Макдональд проиграл Лиме и лишился пояса чемпиона Bellator

Бой продлился все пять раундов и завершился победой бразильца единогласным решением судей - 49:46, 50:45,50:45.
После этой поединка на счету 31-летнего Лимы стало 32 победы при семи поражениях. Для 30-летнего канадца это поражение стало шестым в спортивной карьере.
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