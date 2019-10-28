Отец Нурмагомедова дал прогноз на бой Емельяненко – Кокляев

Российский специалист Абдулманап Нурмагомедов считает, что у отечественного стронгмена Михаила Кокляева есть шансы победить бойца смешанного стиля Александра Емельяненко.
«По правилам ММА было бы преимущество у Александра Емельяненко, вы понимаете. А по правилам бокса здесь шансы уравниваются. На длительность боя, я думаю, шансов все-таки больше у Александра, а на один удар – у Кокляева. Если попадет, то мало не покажется. Интрига сохраняется.
Тут важно, как попасть, с какого угла, с какой силой. В тяжелом весе вообще один удар выше плеч – это нокаутирующий. Представляете, такая махина под 140 кг попадает по вашей голове с космической скоростью», – приводит слова специалиста «Рен ТВ».
Ранее сообщалось, что за этот бой Емельяненко получит 160 тысяч долларов. Гонорар Кокляева – в два раза меньше.
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