Абдурахманову предстоит защита титула чемпиона ACA против Валерия Мясникова - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
29 октября 2019 16:10ММАВащенко Сергей

Абдурахманову предстоит защита титула чемпиона ACA против Валерия Мясникова

29 ноября на турнире ACA 102 в Алма-Ате чемпион ACA в среднем весе россиянин Саламу Абдурахманов проведёт первую защиту титула от посягательств амбициозного соотечественника Валерия Мясникова.

Валерий Мясников получил свое прозвище “Русский молот” от фанатов за силовые удары, которыми он отправлял своих оппонентов в глухие нокауты.

Саламу Абдурахманов, ранее владевший поясом чемпиона WFCA, завоевал титул чемпиона ACA весной 2019 г, “задушив” американца Бретта Купера на турнире ACA 95.

Сергей Ковалев: Хочу победить Канело и встретиться с Бетербиевым (видео) Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе (до 79,3 кг) Сергей Ковалев заявил, что будет сильнее обычного во время поединка 2 ноября с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом. 23.10.2019 19:15 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Фредди Роуч: Альварес уничтожит Ковалева Сергей Ковалев: Альварес лучший в боксе, этот бой будет для меня самым большим испытанием «Первый канал» покажет бой Ковалева и Альвареса в прямом эфире
Очередной провал «Рейнджерс» Панарина, дебют Прохоркина в НХЛ «Советский спорт» рассказывает о матчах днях. 28.10.2019 09:00 Хоккей Костяев Иван
Карен Хачанов: Из-за моих матчей Кержаков вставал рано утром Российский теннисист вышел в третий круг «Кубка Кремля». 17.10.2019 07:30 Теннис Липкин Антон
«Я не готов играть на 100 процентов». Медведев не выступит на «Кубке Кремля» Четвертая ракетка мира Даниил Медведев отказался от участия в московском турнире. Причина – усталость после победы на «Мастерсе» в Шанхае. 15.10.2019 20:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Рублев проиграл Тсонга на старте турнира в Париже Федерер опередил Медведева в чемпионской гонке ATP Хачанов вернулся на восьмое место в рейтинге ATP
Рамазан Эмеев: В ближайшие годы никто не победит Хабиба Боец UFC полусреднего веса Рамазан Эмеев рассказал о предстоящем поединке на турнире в Москве и объяснил, почему он не выходил в клетку более года. 21.10.2019 09:30 ММА Усачев Владислав
Алекс Крал: С приходом Тедеско в «Спартаке» многое изменилось После матча «Локомотив» – «Спартак» своим мнением поделились полузащитник Алекс Крал и защитник Самуэль Жиго. 28.10.2019 09:30 Футбол Григорьевская Юлия
Оригинально: «Нью-Джерси» продул, но Хьюза назвали лучшим игроком матча Мучениям Никиты Гусева в «Дэвилз» конца-края не видно 26.10.2019 06:00 Хоккей Славин Виталий
Крах Медведевой и Трусова в засаде – так начался канадский этап Гран-при На втором этапе серии Гран-при в канадской Келоуне после короткой программы Александра Трусова идет третьей, Евгения Медведева – увы, только шестой. 26.10.2019 01:00 Фигурное катание Тигай Лев
Везет алкоголь. Макгрегор едет в Москву не для разогрева боя с Хабибом 24 октября бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор в Москве проведет свою первую пресс-конференцию. 21.10.2019 17:30 ММА Ващенко Сергей
Сергей Шахрай: Похоже, Медведева прошла пик своей карьеры Наш обозреватель Сергей Шахрай – о провале Евгении Медведевой, прогрессе Александры Трусовой и гениальности Юдзуру Ханю. 26.10.2019 13:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Новости
16:16 Теннис Бертенс победила Барти на итоговом турнире года
16:10 ММА Абдурахманову предстоит защита титула чемпиона ACA против Валерия Мясникова
15:50 «Советский спорт» ищет редактора ленты новостей
15:44 Футбол Сергей Семак: Однозначно все будут готовиться к матчу с «Томью»
15:08 Футбол Сергей Кирьяков: «Зенит» способен к зимней паузе создать себе комфортное преимущество в РПЛ
15:04 Футбол Хенрик Ларссон: Счастлив за своего сына, которому удалось забить два гола «Локомотиву»
14:56 Футбол Валерий Карпин: Мотиватор звучит смешно, правильнее – психолог
14:49 Футбол Валерий Карпин: Для меня однозначно, что Норманн один из лучших опорников РПЛ
14:33 Футбол Валерий Карпин: «Ростов» в чемпионской гонке – это смешно даже звучит
14:23 Футбол Мурад Мусаев: Агенты, связанные с «Боруссией», спрашивали, готов ли «Краснодар» продать Шапи
13:44 Хоккей Райан О’Райлли: В отсутствии Тарасенко всем нам надо быть лучше
12:52 Хоккей Ди-Джей Смит: Зайцев – более сильный хоккеист, чем люди думают
12:02 Формула-1 Квят также претендует на место в «Ред Булл» в следующем сезоне
11:53 Футбол Дзюба признан лучшим игроком РПЛ в октябре
11:06 Футбол Элдор Шомуродов: Меня иногда подводит, что я такой стеснительный
11:04 Биатлон Анатолий Оськин: В румынской команде рабочая атмосфера
10:53 Футбол Семак признан лучшим тренером октября в РПЛ
10:37 Футбол Хорен Байрамян: В первые два дня после матча с «Зенитом» мне было стыдно
10:23 Футбол Гол Жиркова признан лучшим в РПЛ в октябре
10:22 Баскетбол Янис Тимма: «Панатинаикос» на выезде и дома – две разные команды
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array