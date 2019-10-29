Абдурахманову предстоит защита титула чемпиона ACA против Валерия Мясникова 29 ноября на турнире ACA 102 в Алма-Ате чемпион ACA в среднем весе россиянин Саламу Абдурахманов проведёт первую защиту титула от посягательств амбициозного соотечественника Валерия Мясникова.

Загрузка... Валерий Мясников получил свое прозвище “Русский молот” от фанатов за силовые удары, которыми он отправлял своих оппонентов в глухие нокауты. Саламу Абдурахманов, ранее владевший поясом чемпиона WFCA, завоевал титул чемпиона ACA весной 2019 г, “задушив” американца Бретта Купера на турнире ACA 95.