Абдурахманову предстоит защита титула чемпиона ACA против Валерия Мясникова

Валерий Мясников получил свое прозвище “Русский молот” от фанатов за силовые удары, которыми он отправлял своих оппонентов в глухие нокауты.
Саламу Абдурахманов, ранее владевший поясом чемпиона WFCA, завоевал титул чемпиона ACA весной 2019 г, “задушив” американца Бретта Купера на турнире ACA 95.
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