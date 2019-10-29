Шесть россиян выступят на турнире PFL 9 в Лас-Вегасе - Советский спорт
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29 октября 2019 17:41ММАВащенко Сергей

Шесть россиян выступят на турнире PFL 9 в Лас-Вегасе

В ночь с 31 октября на 1 ноября в Лас-Вегасе (США) пройдет турнир по смешанным единоборствам PFL 9.

В рамках этого шоу пройдут поединки плей-офф Гран-при организации в полутяжелом и тяжелом весовых категориях.

Россию представят шесть спортсменов.

Тяжеловес Денис Гольцов сразится с японцем Сатошии Ишии, а Али Исаев - с Келвином Тиллером. Бозигит Атаев и Виктор Немков выяснят, кто из них достоин полуфинала в полутяжелом весе. Также, в этом дивизионе Максим Гришин сразится с Джорданом Джонсоном, Рашид Юсупов подерется с Винни Магальяешом.

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