Нейт Диас: Сейчас неинтересно драться с Хабибом, это все равно, что бить мертвую собаку Американский боец смешанного стиля Нейт Диас - о конфликте с чемпионом промоушена в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

- Мне раньше было интересно подраться с Хабибом, а сейчас уже нет. Это все равно, что бить мертвую собаку. Я просил бой с Хабибом, но мне ответили «нет». Но зачем мне драться с тем, кто уже проиграл, кто не хочет драться и кому я уже влепил пощечину, - цитирует американца «РИА Новости» со ссылкой на ESPN.

Добавим, что следующий поединок Диас проведет на турнире UFC 244 против Хорхе Масвидаля.