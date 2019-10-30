Президент Международной федерации: База самбо делает Хабиба непобедимым У Нурмагомедова 28 выигранных боев в смешанных единоборствах.

Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков высказался о борцовских навыках чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Я абсолютно убежден, что именно база самбо, в том числе боевого самбо, делает Хабиба непобедимым, – приводит News.ru слова Шестакова. – Если вы посмотрите на его поединки в UFC, то увидите, что он уверенно чувствует себя на всех этажах: и в стойке, и в партере, – но при этом большую часть схваток завершает именно удушающими или болевыми приемами.

У его соперников просто нет противоядия от самбо. Если угодили в тиски Хабиба в партере, шансов спастись нет».

Напомним, в сентябре в ОАЭ Нурмагомедов одержал победу над американцем Дастином Порье и во второй раз защитил свой чемпионский титул. На его счету 28 выигранных поединка.