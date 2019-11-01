Дмитрий Губерниев: Жалею, что не удалось поговорить с Макгрегором 24 октября ирландец дал пресс-конференцию в Москве.

Ведущий телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев рассказал о своем отношении к экс-чемпиону UFC в двух весовых категориях Конору Макгрегору.

«Я не раз работал в студии во время боев, а не так давно делал интервью с Хабибом. Он сам попросил, чтобы я взял у него интервью. Жалею, что не удалось недавно поговорить с Конором, но это сделал мой коллега Илья Трифонов. А другой мой коллега Дмитрий Занин подарил мне знаменитый виски Конора. Я попробовал. Поставил бы ему твердую «четверку».

К самому Конору тоже отношусь в целом с симпатией. Он, конечно, часто перегибает палку и переходит на личности, и это мне не нравится. Но, с другой стороны, без эпатажа сейчас никуда, эпатируют все», – цитирует Губерниева RT.