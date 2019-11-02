Конор Макгрегор: Диас победит Масвидаля - Советский спорт
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02 ноября 2019 22:27ММАГичунцев Артур

Конор Макгрегор: Диас победит Масвидаля

Поединок состоится 3 ноября и возглавит турнир UFC 244.

Ирландец Конор Макгрегор считает, что бой Нэйт Диас – Хорхе Масвидаль завершится в пользу американца.

По его словам, кубинец уступает сопернику в боксерских навыках. Также он отметил, что в этом бою решающую роль сыграет опыт.

«Диас победит. У него гораздо больше опыта. К тому же, он прекрасно боксирует. Что касается Масвидаля, то он мне нравится. Этот парень на подъеме.

В ММА слишком быстро забывают хороших парней. Думаю, Нэйт сможет заявить о себе. Сейчас он в лучшей ситуации», – цитирует Макгрегора MMA Fighting.

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