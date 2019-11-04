В инстаграме опубликован проморолик к поединку Емельяненко и Кокляева

Официальный инстаграм телеканала «РЕН ТВ» опубликовал проморолик, посвященный бою Александра Емельяненко и Михаила Кокляева.
Видео начинается с эпизода встречи бойцов, которая состоялась в начале октября в одном из ресторанных комплексов Москвы. Очную ставку спортсменов организовал блогер Азамат Бостанов. Во время встречи Кокляев получил рассечение после того, как Емельяненко бросил в него кепку.
Напомним, Емельяненко и Кокляев договорились о проведении боя по правилам бокса в начале сентября. Поединок запланирован на 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве.
Поводом для боя стал конфликт спортсменов, начавшийся в марте после того, как Кокляев высказался о взаимоотношениях Емельяненко с бойцом Сергеем Харитоновым.
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай Давайте без лицемерия: «Зенит» будет чемпионом России-2020 Помешать этому может только катастрофа. Которой Санкт-Петербург не допустит – вчера мы увидели, как именно. Новым руководителям и тренерам «Зенита» нужно быть не хуже старых. 03.11.2019 12:00 Футбол Андронов Алексей Медведев проиграл, но это к лучшему. Сейчас объясним, почему Даниил Медведев прервал серию из шести финалов подряд. 30.10.2019 17:45 Теннис Мысин Николай Титул – лучший подарок. Рублев выиграл «Кубок Кремля» в свой 22-й день рождения Адриан Маннарино второй год подряд вышел в финал московского турнира, и второй раз подряд уступил. 20.10.2019 19:30 Теннис Мысин Николай Олег Знарок: «Спартак» в порядке? Я доволен, что забираем очки Красно-белые продолжили победную серию. 31.10.2019 23:15 Хоккей Кузютина Елена Валерий Рейнгольд: «Спартак» прогрессирует, Ларссон и Понсе в том числе Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд подвел итоги четвертьфинала Кубка России против «Ростова» (2:1). 03.11.2019 06:30 Футбол Усачев Владислав Кучерову нужен Гусев, который не нужен «Нью-Джерси» Как решить простейшее уравнение с двумя неизвестными и объединить «белых медведей». 02.11.2019 11:00 Хоккей Славин Виталий Косторная – Загитова – 1:0. Пока без рекордов Во Франции стартовал третий турнир серии Гран-при. В женском одиночном катании после короткой программы лидируют россиянки Алена Косторная и Алина Загитова. 01.11.2019 22:30 Фигурное катание Тигай Лев Эдуард Трояновский: Бой с Канело – испытание для Ковалева Бывший чемпион мира по версии IBF в первом полусреднем весе (63,5 кг) Эдуард Трояновский назвал Сауля Альвареса фаворитом в поединке с россиянином Сергеем Ковалевым. Бой пройдет в США 2 ноября 31.10.2019 16:00 Бокс Усачев Владислав