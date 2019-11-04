В инстаграме опубликован проморолик к поединку Емельяненко и Кокляева Бой состоится 29 ноября на «ВТБ Арене».

Официальный инстаграм телеканала «РЕН ТВ» опубликовал проморолик, посвященный бою Александра Емельяненко и Михаила Кокляева.

Видео начинается с эпизода встречи бойцов, которая состоялась в начале октября в одном из ресторанных комплексов Москвы. Очную ставку спортсменов организовал блогер Азамат Бостанов. Во время встречи Кокляев получил рассечение после того, как Емельяненко бросил в него кепку.

Напомним, Емельяненко и Кокляев договорились о проведении боя по правилам бокса в начале сентября. Поединок запланирован на 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве.

Поводом для боя стал конфликт спортсменов, начавшийся в марте после того, как Кокляев высказался о взаимоотношениях Емельяненко с бойцом Сергеем Харитоновым.