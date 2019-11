Макгрегор отреагировал на выпад Масвидаля

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал заявление Хорхе Масвидаля.

«Эй, Бургеркинг! Дай мне тройную порцию с газировкой и коробку с курятиной. Побольше соли. Спасибо», – написал Макгрегор.

Таким образом, 31-летний ирландец припомнил ситуацию с участием Масвидаля, который за кулисами турнира UFC в Лондоне «угостил тройной порцией с содовой» Леона Эдвардса, ударив англичанина по лицу.

Ранее Макгрегор заявил, что проведет следующий бой 18 января 2020 года.

Hey @BurgerKing, could I get a 3 piece with soda and a side chicken box please? Loads of salt and vinegar. Thanks