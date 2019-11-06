Абдулманап Нурмагомедов: Флойд, уважаю желание провести бой с Хабибом. Почему бы нет - Советский спорт
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06 ноября 2019 12:06ММА

Абдулманап Нурмагомедов: Флойд, уважаю желание провести бой с Хабибом. Почему бы нет

Абдулманап Нурмагомедов, отец российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, заявил, что не возражает против боксерского поединка с Флойдом Мэйвезером.

«Флойд..., уважаю желание провести поединок с Хабибом. У нас сейчас самый ответственный момент, когда нам предстоит провести лучший бой в истории UFC. 12 против 12 из серии побед и болельщики ждут схватки с Тони Фергюсоном. Мы готовились к этому противостоянию в обшей сложности больше года. Пять месяцев и поединок должен состоятся.

Впервые нам нужно будет выступить по боксу и нам нужен будет лагерь Ломаченко-старшего на полгода. Почему бы нет», - написал Абдулманап Нурмагомедов в своем Instagram.

Напомним, что бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мэйвезер заявил о готовности провести боксерский поединок с чемпионом UFC в легком весе.

Ранее стало известно, что Нурмагомедов планирует вернуться весной 2020 года и провести бой против американца Тони Фергюсона.

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Флойд ...уважаю желание провести бой с Хабибом . У нас сейчас самый ответственный момент, когда нам предстоит провести лучший бой в истории UFC. 12 против 12 из серии побед и болельщики ждут этого боя . Мы готовились к этому бою в обшей сложности больше года . Пять месяцев и бой должен состоятся . В впервые нам нужно будет выступить по боксу и нам нужен будет лагер - Ломаченко старшего на полгода . Почему бы нет !!!

Публикация от Abdulmanap_nurmagomedov (@abdulmanap.nurmagomedov)

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