Валерий Мясников: Настраиваю себя на то, что я побеждаю и надеваю на себя чемпионский пояс ACA

«Того, что получу титульник, сразу после дебютного боя в ACA, я не ожидал. Я знал, что нужно было показать себя в дебюте. Да, было определённое давление: новая лига и так далее. Но я всегда умел справляться с этим, меня это только мотивировало. Тренера спросили: “Ты, в первую очередь, готов к этому морально?”. Я ответил: “Да, глупо отказываться от такого шанса”. И всё, так и начали работу.К бою с Абдурахмановым мы с командой решили готовиться у себя в Москве, чтобы не терять время на переезды и поиск спарринг-партнёров. Сейчас я изолирован от каких-то бытовых дел. Я тренируюсь, сплю и ем. Живу по режиму.
Есть чёткая цель и все силы, до последних мелочей, направлены на её достижение. Всех карт по тренировкам я не буду, но это не бездумный план. Он чётко выстроен с научной и спортивной точки зрения. Он рассчитан индивидуально на меня. Мы работаем над функционалом, техникой и тактикой. Я видел бои Саламу Абдурахманова, их видели и мои спарринг-партнёры, и тренерский штаб. И мы делаем определенные технические заготовки под него. В бою может произойти всё, что угодно и нужно быть к этому готовым. Я настраиваюсь доминировать в каждом аспекте. Опережать его в ударке, не давать бороться. Должен быть полный контроль над ходом поединка на протяжении всего времени. Я мотивирован, здоров. Всё идёт по плану. Я настраиваю себя на то, что я побеждаю и надеваю на себя чемпионский пояс», - сказал Мясников.
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