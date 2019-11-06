Забит Магомедшарипов – о бое с Кэттером: Честно говоря, волнуюсь Поединок состоится 9 ноября.

Российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов поделился ожиданиями перед встречей с американцем Кэлвином Кэттером. Отметим, что их бой станет главным событием турнира UFC в Москве.

«Мне очень приятно видеть столько людей на открытой тренировке. Большое спасибо. В России очень сложно драться. Почему? Думаю, здесь больше ответственности, учитывая тот факт, что мне предстоит подраться в главном поединке турнира. С другой стороны, я рад.

Как я планирую победить Каттара? Все просто: поддержка болельщиков сделает меня сильнее, хотя, не буду скрывать, что испытываю давление. Постараюсь всех обрадовать. Именно ради фанатов я тренируюсь и выступаю», – цитирует россиянина ProstoProSport.