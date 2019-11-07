Сергей Хандожко: Макгрегора несет не в ту сторону Ирландец резко высказался в адрес дагестанцев на пресс-конференции в Москве.

Российский боец полусреднего веса Сергей Хандожко высказался о заявлениях бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, который во время пресс-конференции в Москве резко высказался в адрес дагестанцев.

«В последнее время его несет не в ту сторону, он переходит все границы, – приводит RT слова Хандожко. – Если бы его здесь встретили, все могло закончиться плачевно. Конору необходимо поставить мозги на место».

Напомним, Макгрегор не выступал в смешанных единоборствах с 6 октября 2018 года, когда в Лас-Вегасе потерпел поражение от Нурмагомедова в титульном поединке. Всего в 25 боях в ММА на счету Макгрегора 21 победа и четыре поражения.