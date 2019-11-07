Александр Емельяненко замечен в пьяном состоянии (видео) Ранее он был лишен водительских прав за езду в нетрезвом виде.

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко фотографировался с болельщиком в пьяном состоянии. Соответсвующий видеоролик появился в сети.

Добавим, что Емельяненко и Кокляев договорились о проведении боя по правилам бокса в начале сентября. Поединок запланирован на 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве.

Поводом для боя стал конфликт спортсменов, начавшийся в марте после того, как Кокляев высказался о взаимоотношениях Емельяненко с бойцом Сергеем Харитоновым.