Александр Емельяненко замечен в пьяном состоянии (видео)

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко фотографировался с болельщиком в пьяном состоянии. Соответсвующий видеоролик появился в сети.
Добавим, что Емельяненко и Кокляев договорились о проведении боя по правилам бокса в начале сентября. Поединок запланирован на 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве.
Поводом для боя стал конфликт спортсменов, начавшийся в марте после того, как Кокляев высказался о взаимоотношениях Емельяненко с бойцом Сергеем Харитоновым.
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