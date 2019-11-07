Александр Емельяненко замечен в пьяном состоянии (видео) - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
07 ноября 2019 22:22ММА

Александр Емельяненко замечен в пьяном состоянии (видео)

Ранее он был лишен водительских прав за езду в нетрезвом виде.

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко фотографировался с болельщиком в пьяном состоянии. Соответсвующий видеоролик появился в сети.

Добавим, что Емельяненко и Кокляев договорились о проведении боя по правилам бокса в начале сентября. Поединок запланирован на 29 ноября на «ВТБ Арене» в Москве.

Поводом для боя стал конфликт спортсменов, начавшийся в марте после того, как Кокляев высказался о взаимоотношениях Емельяненко с бойцом Сергеем Харитоновым.

«Детройт» провалил премьеру «Russian Five» Некогда самая популярная команда в России бездарно продула «Рейнджерс», потерпев 12-е поражение в последних 13 матчах. 07.11.2019 10:30 Хоккей Славин Виталий
Еще по теме:
Два очка Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Детройтом» «Нью-Джерси» в серии буллитов переиграл «Виннипег» Голы Мэттьюза и Нюландера принесли «Торонто» волевую победу над «Лос-Анджелесом»
Мануэльная терапия. «Краснодар» снова обыграл «Трабзонспор» при отличной игре Фернандеша «Быки» вернулись в гонку за путевкой в плей-офф Лиги Европы, второй раз за две недели обыграв «Трабзонспор». 07.11.2019 23:04 Футбол Мощенко Захар
Косторная – Загитова – 1:0. Пока без рекордов Во Франции стартовал третий турнир серии Гран-при. В женском одиночном катании после короткой программы лидируют россиянки Алена Косторная и Алина Загитова. 01.11.2019 22:30 Фигурное катание Тигай Лев
Карен больше не «Мастер». Хачанов проиграл в Париже и покинет топ-10 Карен Хачанов не сумел защитить титул на турнире серии «Мастерс» в Париже. Во вторник во втором раунде он уступил немцу Ян-Леннарду Штруффу и теперь выпадет из топ-10 рейтинга. 29.10.2019 20:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Итоговый турнир ATP. Медведев сыграет в группе с Надалем, Циципасом и Зверевым Надаль вернулся на первое место в рейтинге ATP Джокович выиграл турнир серии «Мастерс» в Париже
Наш парный конвейер работает без выходных. Золото Гран-при – у Мишиной и Галлямова Вслед за женским катанием у России в Гренобле победный дубль и в парном: Анастасия Мишина и Александр Галлямов – первые, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин – вторые. 03.11.2019 15:45 Фигурное катание Тигай Лев
Ковалева жестоко нокаутировали. Альварес отобрал титул у россиянина (видео) «Советский спорт» рассказывает о ходе поединка. 03.11.2019 09:45 Бокс Усачев Владислав
В Будапеште ничья исключена, а в Краснодаре – не нужна. Статистика перед матчами Лиги Европы Статистика обнадеживает болельщиков ЦСКА и «Краснодара» перед матчами с «Ференцварошем» и «Трабзонспором»: наши успешно играют в Венгрии, а турки – неудачно в России. 07.11.2019 12:00 Футбол Безъязычный Алексей
Горе для Егора. Рублев обыграл Герасимова и вышел в четвертьфинал «Кубка Кремля» В четверг определились последние четвертьфиналисты московского турнира. Победы во втором раунде из россиян одержали Андрей Рублев, Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова, которая взяла верх над Варварой Грачевой. 17.10.2019 23:45 Теннис Мысин Николай
Михаил Костюков: Гонки за золото и выживание будут идти до последнего тура 28-летний полузащитник «Тамбова» рассказал о том, как его команде удалось завершить первый круг в зоне стыковых матчей. 07.11.2019 18:00 Футбол Григорьевская Юлия
Титул – лучший подарок. Рублев выиграл «Кубок Кремля» в свой 22-й день рождения Адриан Маннарино второй год подряд вышел в финал московского турнира, и второй раз подряд уступил. 20.10.2019 19:30 Теннис Мысин Николай
Новости
23:07 Футбол «Лацио» на последних минутах проиграл «Селтику», шотландцы вышли в плей-офф ЛЕ
22:53 Хоккей Рушан Рафиков: Не помню, когда последний раз был дубль
22:52 Футбол Дубль Фернандеша помог «Краснодару» обыграть «Трабзонспор»
22:44 Хоккей Алексей Кудашов: Не было возможности как следует подготовиться
22:22 ММА Александр Емельяненко замечен в пьяном состоянии (видео)
22:03 Футбол «Ференцварош» – ЦСКА. Стартовые составы
21:59 Хоккей Сборная России стартовала на Кубке Карьяла с поражения хозяевам
21:45 Баскетбол «Химки» в гостях обыграли «Зенит» в Евролиге
21:44 Футбол Фанаты ЦСКА устроили беспорядки в Будапеште (видео)
21:26 Футбол Алексей Миранчук: Между Европой и «Зенитом» выберу Европу
21:09 Футбол «Ливерпуль» вступил в борьбу за Мбаппе
21:00 Футбол «АЗ Алкмар» на выезде разгромил «Астану»
20:55 Футбол «Краснодар» – «Трабзонспор» – 3:1. Как это было
20:42 Футбол Черчесов – об ошибке Гилерме: Я это называю недочет
20:39 Футбол Алексей Миранчук: Столько людей вчера пришло, не хотелось их подвести
20:32 Футбол Гилерме: Эпизод с первым голом пересмотрел 20 раз
20:23 ММА Джон Джонс: Следующий бой я проведу против Рейеса
20:03 Футбол «Краснодар» – «Трабзонспор». Стартовые составы
19:41 Футбол Сборная России представила форму на Евро-2020 (видео)
19:24 Футбол Сергей Ребров: «Ференцварош» хочет выйти из группы, но это непросто
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array