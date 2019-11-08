Зелим Имадаев: Нурмагомедов побил бы Сен-Пьера Канадец провел один бой с 2013 года.

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Российский боец полусреднего веса Зелим Имадаев высказался об исходе возможного поединка между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и бывшего чемпиона UFC в среднем и полусреднем весе Жорда Сен-Пьера.

«Думаю, Нурмагомедов побил бы Сен-Пьера, – сказал Имадаев в интервью RT. – Хабиб – молодой и более заряженный боец, в то время как Жорж уже стар.

В молодости канадец выступал на высочайшем уровне и наголову превосходил своих визави, но с тех пор прошло много времени».

Отметим, что с 2013 года 38-летний канадец Сен-Пьер провел только один бой – 4 ноября 2017 года победил Майкла Биспинга.