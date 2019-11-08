Волков оказался легче своего соперника по турниру UFC в Москве Вес Волкова составил 113,8 кг, вес Харди – 120,2 кг.

В Москве прошло взвешивание участников турнира UFC Fight Night 163, сообщает Sport24.ru.

Из участников со-главного поединка вечера Грег Харди оказался тяжелее Александра Волкова. Вес американца составил 120,2 кг, вес российского бойца – 113,8 кг.

Отметим, что соперники по главному бою турнира – Забит Магомедшарипов из России и Кэлвин Каттар из США – показали одинаковый результат – 66,2 кг.

Напомним, на предстоящем турнире в UFC дебютирует двоюродный брат чемпиона организации в легком весе Хабиба Нурмагомедова – Абубакар Нурмагомедов. Его соперником станет немец Дэвид Завада.

Турнир UFC Fight Night 163 пройдет 9 ноября на «ЦСКА Арене».