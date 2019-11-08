Хабиб Нурмагомедов: Было бы правильнее драться с Фергюсоном, чем с Мэйвезером Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов – о возможном поединке с Флойдом Мэйвезером по правилам бокса.

- На данном этапе моей карьеры было бы правильнее драться с (Тони) Фергюсоном, чем с Флойдом. Я сфокусирован на боях в ММА, по боксу у меня пока планов нет, - приводит слова Нурмагомедова «РИА Новости».

Ранее Абдулманап Нурмагомедов, отец российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, заявил, что не возражает против боксерского поединка с Флойдом Мэйвезером.

Напомним, что бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мэйвезер заявил о готовности провести боксерский поединок с чемпионом UFC в легком весе.