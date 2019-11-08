Забит Магомедшарипов: Кэттер - скромный парень, который не болтает лишнего Российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов - об американце Кэлвине Кэттере.

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- К нему я хорошо отношусь. Он скромный парень, который не болтает ничего лишнего. А то, что он сделал с плакатом, меня не обидело. Главное, что он достойный боец, - приводит слова Магомедшарипова News.ru.

Отметим, что трехраундовый поединок между Магомедшариповым и Кэттером станет главным событием турнира UFC, который состоится 9 ноября в Москве.