Забит Магомедшарипов: Кэттер - скромный парень, который не болтает лишнего - Советский спорт
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08 ноября 2019 22:10ММА

Забит Магомедшарипов: Кэттер - скромный парень, который не болтает лишнего

Российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов - об американце Кэлвине Кэттере.

- К нему я хорошо отношусь. Он скромный парень, который не болтает ничего лишнего. А то, что он сделал с плакатом, меня не обидело. Главное, что он достойный боец, - приводит слова Магомедшарипова News.ru.

Отметим, что трехраундовый поединок между Магомедшариповым и Кэттером станет главным событием турнира UFC, который состоится 9 ноября в Москве.

Так побеждают чемпионы. Хачанов начал защиту титула в Москве, отыграв пять матчболов Карен Хачанов вышел в четвертьфинал «Кубка Кремля», уйдя с пяти матчболов во встрече с Филиппом Кольшрайбером. «Советский спорт» – об основных событиях нового дня московского турнира. 16.10.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
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