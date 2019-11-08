Грег Харди: Чем опасен Волков? Да всем! Американский боец смешанного стиля Грег Харди – о предстоящем поединке с россиянином Александром Волковым.

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- Бой с Волковым - прекрасная возможность для парня вроде меня заявить о себе. Поэтому решение я принял легко, не раздумывая. Я люблю этот спорт, люблю драться и хочу драться с лучшими.

Чем он опасен? Да он всем опасен. У него огромная нокаутирующая мощь, сильнейшие удары ногами. Он по-настоящему сильный тяжеловес. Я был бы не против и пять раундов с ним побиться, и, думаю, он тоже. А еще он очень разносторонний боец, который неплохо чувствует себя и в борьбе, - приводит слова Харди News.ru.

Отметим, что бой между Харди и Волковым состоится 9 ноября на турнире UFC в Москве.