В Москве пройдет третий в России турнир UFC Начало турнира на «ЦСКА Арене» в 19:00 (мск).

В субботу в Москве пройдет турнир UFC Fight Night 163.

Этот турнир UFC станет третьим для организации в России. Напомним, 15 сентября 2018 года в спорткомплексе «Олимпийский» проходил турнир UFC Fight Night 136, а 20 апреля 2019 года в Санкт-Петербурге – турнир UFC Fight Night 149.

В главном событии предстоящего турнира встретятся Забит Магомедшарипов и Калвин Каттар, а в со-главном бою Александр Волков подерется с Грэгом Харди.

Также в программе вечера следующие поединки:

Шамиль Гамзатов – Клидсон Абреу

Рамазан Эмеев – Тони Мартин

Хадис Ибрагимов – Эд Херман

Зелим Имадаев – Дэнни Робертс