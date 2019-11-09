В Москве пройдет третий в России турнир UFC

В субботу в Москве пройдет турнир UFC Fight Night 163.
Этот турнир UFC станет третьим для организации в России. Напомним, 15 сентября 2018 года в спорткомплексе «Олимпийский» проходил турнир UFC Fight Night 136, а 20 апреля 2019 года в Санкт-Петербурге – турнир UFC Fight Night 149.
В главном событии предстоящего турнира встретятся Забит Магомедшарипов и Калвин Каттар, а в со-главном бою Александр Волков подерется с Грэгом Харди.
Также в программе вечера следующие поединки:
Шамиль Гамзатов – Клидсон Абреу
Рамазан Эмеев – Тони Мартин
Хадис Ибрагимов – Эд Херман
Зелим Имадаев – Дэнни Робертс
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