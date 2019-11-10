Вице-президент UFC: В России в 2020 году состоятся два турнира Вице-президент UFC Давид Шоу рассказал, что Россия в 2020 году примет два турнира UFC.

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- В России в 2020 году состоятся два турнира, решения по городам еще нет. Один турнир пройдет в большом городе, второй - в городе чуть поменьше, - передает слова Шоу ТАСС.

Напомним, что первый для России турнир UFC прошел в 2018 году в московском спорткомплексе «Олимпийский». В апреле 2019 года соревнования принял Санкт-Петербург. 9 ноября турнир вновь состоялся в Москве.

Добавим, что в главном бою вчерашнего вечера россиянин Забит Магомедшарипов единогласным решением судей победил американца Келвина Кэттера.