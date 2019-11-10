Тренер Нурмагомедова: Абубакару остается вновь работать и улучшать себя во всех аспектах Хавьер Мендес, тренер Абубакара Нурмагомедова, - о поражении россиянина в поединке с немцем Давидом Завадой на турнире UFC в Москве.

Загрузка...

- Поединок Абубакара, на самом деле, шел хорошо для нас и складывался в его пользу. Но это такой вид спорта, в котором одна ошибка может перевернуть все против вас, что и произошло в этом бою. Теперь Абубакару остается вновь работать и улучшать себя во всех аспектах смешанных единоборств, - цитирует Мендеса «РИА Новости».

Напомним, что россиянин Абубакар Нурмагомедов (двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова - прим.ред.) встречался с немцем Давидом Завадой. В первом раунде Завада одержал сенсационную победу удушающим приемом («треугольник»).