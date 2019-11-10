Забит Магомедшарипов: Я получил огромный заряд адреналина, впервые выступив у себя в стране - Советский спорт
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10 ноября 2019 15:31ММА

Забит Магомедшарипов: Я получил огромный заряд адреналина, впервые выступив у себя в стране

Российский боец Забит Магомедшарипов поблагодарил болельщиков за поддержку в поединке против американца Келвина Кэттера.

- Еще один позади. Хочу поблагодарить каждого, кто вчера болел и переживал за меня и в зале, и у экранов телевизоров. Я чувствовал вашу поддержку. Я всегда стремлюсь провести бой ярко, и ваша поддержка придавала мне сил сделать этот поединок зрелищнее.

Драться у себя дома - это напряжение и дополнительная ответственность перед болельщиками. Пройдя все это, я понял, что оно того стоило, я получил огромный заряд адреналина, впервые выступив у себя в стране. Еще раз спасибо вам всем, что вы рядом, - написал Магомедшарипов в своем Instagram.

Напомним, что в главном бою турнира UFC Fight Night 163 Магомедшарипов победил Кэттера единогласным решением судей.

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Ещё один позади. Хочу поблагодарить каждого, кто вчера болел и переживал за меня, и в зале и у экранов телевизоров. Я чувствовал вашу поддержку. Я всегда стремлюсь провести бой ярко, и ваша поддержка придавала мне сил сделать этот поединок зрелищнее. Драться у себя дома - это напряжение и дополнительная ответственность перед болельщиками. Пройдя все это, я понял, что оно того стоило, я получил огромный заряд адреналина, впервые выступив у себя в стране. Ещё раз спасибо вам всем, что вы рядом ✊🏽

Публикация от Zabit (@zabit_magomedsharipov)

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