Грег Харди – о поединке с Волковым: Я выступил плохо. Мне тяжело это признать - Советский спорт
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10 ноября 2019 23:07ММАГичунцев Артур

Грег Харди – о поединке с Волковым: Я выступил плохо. Мне тяжело это признать

Встреча прошла на турнире в Москве.

Американский боец UFC Грег Харди прокомментировал поражение от россиянина Александра Волкова на турнире организации, который состоялся 9 ноября.

«Мне нет оправдания. Я опустошен, хотя, понимаю, что дрался с отличным соперником. Я выступил плохо, согласен. Мне тяжело это признать. С другой стороны, я понимаю, что не заслужил победу», – приводит слова американца BJPenn.

Напомним, Харди уступил Волкову по решению судей. Отметим, что ранее он занимался американским футболом. В ММА он пришел два года назад.

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