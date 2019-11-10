Грег Харди – о поединке с Волковым: Я выступил плохо. Мне тяжело это признать

Американский боец UFC Грег Харди прокомментировал поражение от россиянина Александра Волкова на турнире организации, который состоялся 9 ноября.
«Мне нет оправдания. Я опустошен, хотя, понимаю, что дрался с отличным соперником. Я выступил плохо, согласен. Мне тяжело это признать. С другой стороны, я понимаю, что не заслужил победу», – приводит слова американца BJPenn.
Напомним, Харди уступил Волкову по решению судей. Отметим, что ранее он занимался американским футболом. В ММА он пришел два года назад.
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