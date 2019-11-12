Фрэнсис Нганноу: Волков дважды отказался от поединка со мной

Бывший претендент на титул чемпиона UFC Фрэнсис Нганноу рассказал, что россиянин Александр Волков не спешит подписывать контракт на поединок.
«Он дважды отказался. Впервые это случилось в июле 2017 года, а затем в августе 2018-го. Он просто бегает от меня», – приводит слова Нганну MMAJunkie.
Ранее Нганну заявил, что ему не нужен поединок с Волковым, поскольку за победу в этом бою UFC не гарантирует ему статус обязательного претендента на титул, которым владеет американец Стипе Миочич.
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