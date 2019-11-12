Фрэнсис Нганноу: Волков дважды отказался от поединка со мной В крайнем бою уроженец Москвы одолел американца Грега Харди.

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Бывший претендент на титул чемпиона UFC Фрэнсис Нганноу рассказал, что россиянин Александр Волков не спешит подписывать контракт на поединок.

«Он дважды отказался. Впервые это случилось в июле 2017 года, а затем в августе 2018-го. Он просто бегает от меня», – приводит слова Нганну MMAJunkie.

Ранее Нганну заявил, что ему не нужен поединок с Волковым, поскольку за победу в этом бою UFC не гарантирует ему статус обязательного претендента на титул, которым владеет американец Стипе Миочич.