Немчинов проведет бой против Штруса на турнире ACA 102 в Варшаве

Лейтенант полиции, сотрудник отдела специального назначения «Гром» УМВД УНК России Виталий Немчинов рассказал о настрое на бой, а также о том, как совмещает работу бойца ММА и сотрудника спецназа:

- Я нахожусь достаточно в хорошей форме. Отлично себя чувствую, гоняю обычно немного, в среднем 7-8 кг. К бою против Штруса проделал очень плодотворную работу. Подготовка прошла в два этапа: сначала в Таиланде, потом дома в Ханты-Мансийске. Изучил своего соперника. У меня есть тактика на бой и цель, - вернутся на победную тропу, поэтому 15 ноября я буду максимально сконцентрирован и собран.

Каждый мой выход в клетку - это большая ответственность, все мои коллеги от бойца до командира отряда не просто следят за моими выступлениями, но и помогают мне в подготовке. А также вышестоящее руководство в лице генерала-майора Романице Василия Ивановича, который заинтересован в моей профессиональной карьере и следит за спортивными достижениями.

- ММА и твоя работа, что между ними общего?

- Работа бойца ММА и бойца отряда специального назначения в моей жизни дополняют друг друга и близки по духу постоянной психологической готовностью перед лицом страха несмотря ни на что идти до конца, умением работать в стрессовой ситуации, принимать, возможно, единственно верное решение.

- Какие особенности спецподразделения?

- Отряд специального назначения «Гром» УМВД РФ самое молодое спецподразделение в России, но несмотря на это, опытное, так как в состав отряда вошли сотрудники ФСКН «Гром», «СОБР», «Омон» а также других спецподразделений различных силовых структур. Мы работаем во всех аспектах нашей деятельности, особый уклон делаем на борьбу с наркотиками.

- Помимо подготовки к боям, сотрудники вашего отдела проводят тренировки и остается ли время на спортивную подготовку?

- Тренировки проходят по расписанию согласно учебно-тренировочному плану и времени года. Основными направлениями: тактико-специальная, огневая, высотная, физическая, медицинская, правовая подготовка. ММА - это уже больше спорт и его система подготовки не всегда вписывается в режим службы сотрудников, так как времени не всегда хватает в силу выполнения оперативно-служебных задач! Но если в своё свободное время сотрудник занимается - то это только плюс!

- Качества, которыми должен обладать сотрудник «ГРОМа»?

- Такие черты характера, как смелость упорство и решительность накрепко связано с представлением о спецназе. А так же нужно быть, просто порядочным и всесторонне развитым человеком. Важна интеллектуальная составляющая, нужно развивать в себе любознательность, смекалку и приобретать знание. Стоит вспомнить слова выдающегося русского полководца Александра Васильевича Суворова: “Воюют не числом, а умением”!

- Твой жизненный принцип?

- Жизненный принцип один, в любой ситуации, как бы не было тяжело, нужно оставаться человеком.