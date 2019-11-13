Магомедшарипов поднялся на четвертое место в полулегком весе в рейтинге UFC - Советский спорт
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13 ноября 2019 11:33ММА

Магомедшарипов поднялся на четвертое место в полулегком весе в рейтинге UFC

Россиянин Забит Магомедшарипов поднялся на одну строчку в обновленном рейтинге полулегковесов UFC.

Это случилось после его победы на турнире UFC Fight Night 163, который прошел в Москве 9 ноября.

В рамках этого шоу Магомедшарипов в главном поединке вечера единогласным решением судей победил американца Келвина Кэттера.

Рейтинг UFC
Полулегкий вес

Чемпион - Макс Холлоуэй
1. Александр Волкановски
2. Брайан Ортега
3. Жозе Алдо
4. Забит Магомедшарипов
5. Фрэнки Эдгар
6. Яир Родригес
7. Чэн Сонг Джунг
8. Ренато Мойкано
9. Джереми Стивенс
10. Джош Эммет

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