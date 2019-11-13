Магомедшарипов поднялся на четвертое место в полулегком весе в рейтинге UFC

Это случилось после его победы на турнире UFC Fight Night 163, который прошел в Москве 9 ноября.
В рамках этого шоу Магомедшарипов в главном поединке вечера единогласным решением судей победил американца Келвина Кэттера.
Рейтинг UFC
Полулегкий вес
Чемпион - Макс Холлоуэй
1. Александр Волкановски
2. Брайан Ортега
3. Жозе Алдо
4. Забит Магомедшарипов
5. Фрэнки Эдгар
6. Яир Родригес
7. Чэн Сонг Джунг
8. Ренато Мойкано
9. Джереми Стивенс
10. Джош Эммет
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