Волков поднялся на одну строчку в рейтинге тяжеловесов UFC после победы над Харди Россиянин Александр Волков поднялся на седьмое место в рейтинге тяжеловесов UFC. Ранее он занимал восьмую строчку.

Загрузка... Это случилось после его победы единогласным решением судей над американцем Грегом Харди на турнире UFC Fight Night, который прошел 9 ноября в Москве. Рейтинг UFC

Тяжелый вес Чемпион - Стипе Миочич (США)

1. Даниэль Кормье (США)

2. Фрэнсис Нганноу (Камерун/Франция)

3. Кертис Блейдс (США)

4. Джуниор дос Сантос (Бразилия)

5. Деррик Льюис (США)

6. Алистар Оверим (Нидерланды)

7. Александр Волков (Россия)

8. Уолт Харрис (США)

9. Шамиль Абдурахимов (Россия)

10. Благой Иванов (Болгария)

11. Алексей Олейник (Россия)

12. Августо Сакаи (Бразилия)

13. Сергей Павлович (Россия)

14. Жаирзиньо Розенштрук (Суринам)

15. Морис Грин (США)