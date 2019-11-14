Российский боец UFC арестован по делу о похищении человека и вымогательстве Российский тяжеловес UFC Дмитрий Сосновский и боец ММА Александр Гладков были задержаны полицией по делу о похищении человека и вымогательстве.

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«Дмитрия действительно обвиняют в вымогательстве и похищении человека. Он арестован на два месяца. По этому делу проходят еще пять человек, все они под стражей. Якобы они вымогали порядка 300 тысяч рублей у представителя коммерческой организации», - сказал адвокат Сосновского Равиль Саберов.

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Дмитрию Сосновскому, он проходит по делу, возбужденному о похищении человека группой лиц (ч. 3 ст. 126)», –сообщили ТАСС в суде.

Напомним, что в интервью «Советскому спорту» Сосновский сообщил, что планирует в декабре выступить на турнире UFC.