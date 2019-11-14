UFC не комментирует обвинения в адрес своего бойца Сосновского
Лига смешанных единоборств Ulrtimate Fighting Championship, в которой выступает боец ММА Дмитрий Сосновский, отказалась комментировать предъявленные россиянину обвинения в похищении человека группой лиц.
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.04.04.2019 14:30БиатлонОхотников Степан
Сергей Толчинский: Видео нашей драки со «Спартаком» до сих пор в интернете гуляетФорвард ЦСКА – о противостоянии с красно-белыми, Кубке Германии и своем увлечении теннисом.13.11.2019 15:30ХоккейКузютина Елена
В тоске по Туктамышевой, с надеждой на Самарина и Алиева. Обзор событий уик-эндаПосле четвертого из шести этапов Гран-при пришло время считать очки и турнирные варианты: кто попадет в финал, который состоится в начале декабря в Турине?11.11.2019 09:00Фигурное катаниеТигай Лев
Владимир Гендлин: В равном бою победы Ковалеву не видать (видео)Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе (79,3 кг) Сергей Ковалев проведет бой с мексиканцем Саулем Альваресом 2 ноября.02.11.2019 13:00БоксУсачев Владислав
Боец UFC Джонни Уокер: Получу российский паспорт, если будет возможностьБразильский боец полутяжелой весовой Джонни Уокер рассказал о том, почему он проводит свою подготовку к поединку с Кори Андерсоном в России и выразил желание приезжать в Москву как можно чаще.02.11.2019 11:15ММАУсачев Владислав
Медведев против лучших из лучших. В Лондоне стартует Итоговый чемпионат ATPСегодня в Лондоне стартует Итоговый чемпионат ATP. Впервые за 10 лет в нем сыграет один россиянин – четвертая ракетка мира Даниил Медведев. «Советский спорт» – о звездном составе участников. И шансах на победу каждого из них.10.11.2019 14:00ТеннисМысин Николай
Титул – лучший подарок. Рублев выиграл «Кубок Кремля» в свой 22-й день рожденияАдриан Маннарино второй год подряд вышел в финал московского турнира, и второй раз подряд уступил.20.10.2019 19:30ТеннисМысин Николай
Сергей Шахрай: Косторная – это блеск, виртуозность и легкостьНаш обозреватель серебряный призер Олимпиады, чемпион мира и Европы Сергей Шахрай – подвел итоги выступления российских фигуристов на этапе Гран-при в Гренобле. 03.11.2019 12:30Фигурное катаниеВолохов Юрий
Роджер – в гонке. Федерер добился первой победы на Итоговом чемпионатеРафаэль Надаль начал Итоговый турнир ATP с поражения от Александра Зверева. Зато Роджер Федерер добился первой победы – во вторник швейцарец переиграл итальянца Маттео Берреттини.12.11.2019 21:45ТеннисМысин Николай
Сергей Шахрай: Щербакова прожарила КитайАнна Щербакова победила на Гран-при Китая под музыку из балета «Жар-птица».09.11.2019 20:00Фигурное катаниеВолохов Юрий