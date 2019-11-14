UFC не комментирует обвинения в адрес своего бойца Сосновского - Советский спорт
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14 ноября 2019 14:42ММА

UFC не комментирует обвинения в адрес своего бойца Сосновского

Лига смешанных единоборств Ulrtimate Fighting Championship, в которой выступает боец ММА Дмитрий Сосновский, отказалась комментировать предъявленные россиянину обвинения в похищении человека группой лиц.

«К сожалению, мы не можем предоставить комментарий касательно этой ситуации», — сказали News.ru в пресс-службе организации.

Сосновский был арестован по решению Пресненского суда Москвы. Ему и ещё четырём фигурантам дела, включая бойца Александра Гладкова, было предъявлено обвинение по статье 126.

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