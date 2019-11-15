Харитонов проиграл нокаутом на турнире Bellator в Израиле

Российский боец MMA Сергей Харитонов проиграл британцу Линтону Васселлу на турнире Bellator 234 в Тель-Авиве.
Во втором раунде 36-летний Васселл перевел Харитонова в партер и нанес серию ударов, после чего судья принял решение об остановке боя.
Отметим, что в первом раунде Харитонов получил повреждение ноги, но не стал отказываться от продолжения борьбы.
Этот поединок стал третьим для 39-летнего Харитонова в нынешнем году. В феврале его бой с американцем Мэттом Митрионом был прерван после запрещенного удара соперника. Новая встреча состоялась в августе, и Харитонов одержал победу техническим нокаутом.
Теперь на его счету 29 побед при семи поражениях. Васселл выиграл свой 19-й бой в смешанных единоборствах.
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