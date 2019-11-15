Сергей Харитонов: В первом раунде порвал связку - Советский спорт
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15 ноября 2019 11:40ММАЛипкин Антон

Сергей Харитонов: В первом раунде порвал связку

Российский боец потерпел поражение от британца Васселла на турнире Bellator в Тель-Авиве.

Российский боец MMA Сергей Харитонов записал видеообращение к болельщикам после поражения от британца Линтона Васселла на турнире Bellator 234 в Тель-Авиве.

«Друзья, всем привет. Расстроил вас всех. В первом раунде порвал связку, остановиться не мог – бился дальше. Итог – разрыв связки. Сделаю операцию – вернусь еще сильнее», – сказал 39-летний Харитонов на видео, опубликованном в инстаграме спортсмена.

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Извиняюсь перед всеми фанатами ММА, порвал связку, сделаю операцию и вернусь...@bellatormma @ufc @bellatorkb @ufceurope @m1global @zharafight #bottlecapchallenge #камчатка #хабаровск#спорт#подготовка#сборы#америка#россия#европа#украина#казахстан#беллорусия#минск#команда#Тольковперединешагуназад#самбо#дзюдо#армейскийрукопашныйбой#универсальныйбой#бокс#кикбоксинг#грекоримскаяборьба#вольнаяборьба#слававдв#победа2019

Публикация от Sergey Kharitonov (@kharitonovmma)

Отметим, что судья остановил бой во втором раунде после того, как Васселл перевел Харитонова в партер и нанес ему серию ударов.

Теперь у Харитонова 29 побед при семи поражения в смешанных единоборствах.

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