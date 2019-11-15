Сергей Харитонов: В первом раунде порвал связку

Российский боец MMA Сергей Харитонов записал видеообращение к болельщикам после поражения от британца Линтона Васселла на турнире Bellator 234 в Тель-Авиве.
«Друзья, всем привет. Расстроил вас всех. В первом раунде порвал связку, остановиться не мог – бился дальше. Итог – разрыв связки. Сделаю операцию – вернусь еще сильнее», – сказал 39-летний Харитонов на видео, опубликованном в инстаграме спортсмена.
Отметим, что судья остановил бой во втором раунде после того, как Васселл перевел Харитонова в партер и нанес ему серию ударов.
Теперь у Харитонова 29 побед при семи поражения в смешанных единоборствах.
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