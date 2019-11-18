Российские бойцы выиграли чемпионат мира по ММА Сборная России по ММА уверенно подтвердила статус сильнейшей в мире на чемпионате мира по ММА в Бахрейне. В соревнованиях, прошедших под эгидой международной федерации IMMAF/WMMAA, приняли участие национальные сборные из 50 стран.

Загрузка...

Российские бойцы завоевали пять золотых, четыре серебряных и 10 бронзовых медалей, став первыми в общекомандном зачете. Второе место в итоговом зачете заняла сборная Бахрейна, третье — команда Швеции.

Чемпионами мира стали:

до 61,2 кг: Гаджимурад Заваев

до 65,8 кг Ахмед Газимагомедов

до 70,3 кг: Мурад Умачиев

до 83,9: Газимурад Магомедов

до 120,2 кг: Гаджимурад Багаудинов

На чемпионате мира российские спортсмены удерживают лидерские позиции уже седьмой год подряд и второй год подряд под эгидой объединенной международной федерации.

Председатель Наблюдательного Совета Союза ММА России Федор Емельяненко: «Я от всей души поздравляю спортсменов и тренеров с победами! Каждое международное соревнование - большое испытание, проверка своих навыков и физической подготовки, сильная эмоциональная нагрузка. Поездка на чемпионат мира - уже большая победа для каждого участника. Кому-то повезло меньше и он не получил заветной медали, но это не значит, что нужно отчаиваться. Всегда, не зависимо от того победил или проиграл, каждый бой - это бесценный опыт, получив его, мы двигаемся дальше, к новым целям. Уверен, что наши ребята с каждым годом будут становиться сильнее, увереннее и опытнее».

Одновременно со взрослыми соревнованиями в Бахрейне прошел молодежный чемпионат мира, на котором Россия с существенным отрывом в медальном зачете заняла первое общекомандное место, выиграв 5 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовые медали.