Российские бойцы выиграли чемпионат мира по ММА

Сборная России по ММА уверенно подтвердила статус сильнейшей в мире на чемпионате мира по ММА в Бахрейне. В соревнованиях, прошедших под эгидой международной федерации IMMAF/WMMAA, приняли участие национальные сборные из 50 стран.
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Российские бойцы завоевали пять золотых, четыре серебряных и 10 бронзовых медалей, став первыми в общекомандном зачете. Второе место в итоговом зачете заняла сборная Бахрейна, третье — команда Швеции.
Чемпионами мира стали:
до 61,2 кг: Гаджимурад Заваев
до 65,8 кг Ахмед Газимагомедов
до 70,3 кг: Мурад Умачиев
до 83,9: Газимурад Магомедов
до 120,2 кг: Гаджимурад Багаудинов
На чемпионате мира российские спортсмены удерживают лидерские позиции уже седьмой год подряд и второй год подряд под эгидой объединенной международной федерации.
Председатель Наблюдательного Совета Союза ММА России Федор Емельяненко: «Я от всей души поздравляю спортсменов и тренеров с победами! Каждое международное соревнование - большое испытание, проверка своих навыков и физической подготовки, сильная эмоциональная нагрузка. Поездка на чемпионат мира - уже большая победа для каждого участника. Кому-то повезло меньше и он не получил заветной медали, но это не значит, что нужно отчаиваться. Всегда, не зависимо от того победил или проиграл, каждый бой - это бесценный опыт, получив его, мы двигаемся дальше, к новым целям. Уверен, что наши ребята с каждым годом будут становиться сильнее, увереннее и опытнее».
Одновременно со взрослыми соревнованиями в Бахрейне прошел молодежный чемпионат мира, на котором Россия с существенным отрывом в медальном зачете заняла первое общекомандное место, выиграв 5 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовые медали.
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