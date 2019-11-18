Тренер Харитонова: Если бы Сергей рассказал о травме, я бы снял его с поединка

Тренер Руслан Кривуша рассказал о том, как боец Bellator Сергей Харитонов получил травму в поединке с британцем Линтоном Васселлом на турнире Bellator 234 в Тель-Авиве.
«Сергей был в хорошей форме, но в какой-то момент, когда хотел подняться у сетки, неудобно поставил ногу на скользком покрытии, и в итоге он получил разрыв задней крестообразной и внутренней боковой связок, – приводит «Р-Спорт» слова Кривуши. – Он делал вид, что ничего не произошло, и продолжал бой. Если бы он в перерыве признался, то я бы, скорее всего, снял его с поединка».
Напомним, Харитонов потерпел поражение от Васселла нокаутом во втором раунде. 36-летний британец перевел соперника в партер и нанес серию ударов, после чего судья принял решение об остановке боя.
Для 39-летнего Харитонова это поражение стало седьмым в карьере.
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